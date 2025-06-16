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        Denizli'de fabrikadan hırsızlıkla ilgili 5 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:10
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        Denizli'de fabrikadan hırsızlıkla ilgili 5 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran'da A.T'ye ait fabrikadaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K, Ö.K, K.Y, O.Ç. ve U.S. olduğunu belirledi.

        Ekipler düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İş yerinde "Adresi biliyorsun" şeklinde not bıraktıkları belirtilen şüphelilerin, 180 profil demiri, 100 metre bakır elektrik kablosu, 7 kutu sıva üstü priz, sanayi tüpü, 7 duş teknesi ve klima çaldıkları öğrenildi.

        Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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