Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen ekipler teknik ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.

        Operasyonda 5'i kadın 22 kişi gözaltına alındı.

        İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşları arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları belirlendi.

        Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi

        Benzer Haberler

        Denizli merkezli 6 ilde örgütlü eskort dolandırıcılığına 22 gözaltı
        Denizli merkezli 6 ilde örgütlü eskort dolandırıcılığına 22 gözaltı
        Ters yöne giren otomobille kamyonun çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yara...
        Ters yöne giren otomobille kamyonun çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yara...
        Denizli'de köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Denizli'de köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Denizli'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
        Denizli'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Jandarmadan uyuşturucu baskını; 1 tutuklama
        Jandarmadan uyuşturucu baskını; 1 tutuklama