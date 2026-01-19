Habertürk
        Buldan'da Tripolis Elo Satranç Turnuvası yapıldı

        Buldan'da Tripolis Elo Satranç Turnuvası yapıldı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde Tripolis Elo Satranç Turnuvası düzenlendi.

        Giriş: 19.01.2026 - 14:13 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:13
        Buldan'da Tripolis Elo Satranç Turnuvası yapıldı
        Denizli'nin Buldan ilçesinde Tripolis Elo Satranç Turnuvası düzenlendi.


        Buldan'ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen turnuva, 17-19 Oca'ta Hacı Perihan Vural Ortaokulu'nda yapıldı.


        Bireysel İsviçre sistemiyle oynanan ve 60 dakika + 30 saniye eklemeli zaman temposu uygulanan uluslararası nitelikteki turnuvaya, 13 ilden her yaş grubundan yerli ve yabancı toplam 130 sporcu katıldı.

        İl Satranç Federasyonu Temsilcisi İsmail Sarı, Buldan'ın tarihi, tekstili ve kültürel yapısıyla önemli bir ilçe olduğunu belirterek, satranç sporuna ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.


        Üç kategoride düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

