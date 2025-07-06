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        TBMM Komisyonu üyeleri Denizli'de zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:57 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:57
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        TBMM Komisyonu üyeleri Denizli'de zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme yaptı.

        Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren komisyonun üyeleri, Işıklı Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile birlikte heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcileriyle görüşerek bahçelerdeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamit Çakal ile AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da komisyon üyelerine eşlik etti.

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