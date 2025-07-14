Denizli'de motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.P. ve B.Y. olduğunu belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran'da E.G.Z'ye ait evden motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

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