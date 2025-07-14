Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Çal ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Çal ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran'da E.G.Z'ye ait evden motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.P. ve B.Y. olduğunu belirledi.

        Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Öte yandan zanlıların motosikleti parçalara ayırdıkları tespit edildi.

        Ekiplerce bulunan motosiklet parçaları sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Denizli'de yiyecek arayan porsuk görüntülendi
        Denizli'de yiyecek arayan porsuk görüntülendi
        Denizli'deki Işıklı Gölü'nde tur teknesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı
        Denizli'deki Işıklı Gölü'nde tur teknesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı
        Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Denizlispor, oyuncuları tutamıyor
        Denizlispor, oyuncuları tutamıyor
        Denizlispor kapış kapış
        Denizlispor kapış kapış
        "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverler...
        "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverler...