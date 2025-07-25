Denizli'de anız yangını ormana sıçradı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sandalcık Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.