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        Denizli'de yükümlüler Pamukkale'deki travertenler bölgesini temizledi

        Denizli'de denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından Pamukkale'deki travertenler bölgesinde temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:53
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        Denizli'de yükümlüler Pamukkale'deki travertenler bölgesini temizledi
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        Denizli'de denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından Pamukkale'deki travertenler bölgesinde temizlik çalışması yapıldı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle travertenler bölgesinin temizliğine yönelik proje başlatıldı.

        Bölgedeki temizlik işlerinin yükümlüler tarafından belirli aralıklarla sürdürülecek şekilde planlandığını belirtildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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