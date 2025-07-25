Denizli'de yükümlüler Pamukkale'deki travertenler bölgesini temizledi

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle travertenler bölgesinin temizliğine yönelik proje başlatıldı.

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