Denizli'de çalıştığı lokantada iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çalıştığı lokantada iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ercan Yangöz Caddesi'nde çalıştığı lokantada iş arkadaşı Mehmet A'yı (17) bıçaklayarak öldüren Bahri Ç'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, ifadesinde "Mehmet ile iş sebebiyle tartıştık. Bir anlık sinirle korkutmak amacıyla bıçak salladım. Her şey bir anda oldu. Çok pişmanım ve üzgünüm." dediği öğrenildi.

Öte yandan, Mehmet A'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Aktaş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ercan Yangöz Caddesi'ndeki bir lokantada dün Mehmet A. (17) ile Bahri Ç. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Bahri Ç. tarafından bıçaklanan Mehmet A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.