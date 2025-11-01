Habertürk
Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:14 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:14
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Edis

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Badzim 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3

        Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 3

        1. Periyot: 11-28

        Devre: 36-44

        3. Periyot: 58-71

        DENİZLİ

        DENİZLİ

