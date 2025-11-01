Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Edis
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Badzim 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3
Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 3
1. Periyot: 11-28
Devre: 36-44
3. Periyot: 58-71
DENİZLİ
