Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese yapılan baskında 2 bin 149 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 600 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

