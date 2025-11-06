Habertürk
        Denizli Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:32
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese yapılan baskında 2 bin 149 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 600 lira ele geçirildi.

        Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

