Denizli'de yapay zekayla oluşturulan sahte görüntülerle şantaj ve iftira iddiasına 2 tutuklama

Olayla ilgili 8 şüpheli Denizli, Aydın ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu iki kamu personelinin bilişim sistemleri üzerinden hedef alındığı, kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek tehdit ve şantaj amaçlı kullanıldığını belirledi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hazırladıkları sahte görüntülerle 2 kişiye şantaj yaptıkları ve iftira attıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

