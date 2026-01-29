Habertürk
Habertürk
        Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 23:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:27
        Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        Ali Aygören Bulvarı'nda refüjde bulunan çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi.

        Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        İlçede bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, bir evin çatısında hasar oluştu.

        Merkezefendi ilçesinde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, motorlu testere yardımıyla devrilen ağaçları keserek yolları ve caddeleri temizledi.

        Öte yandan hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarda vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

        Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

        Kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

