        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Denizli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın sabah 09.00'a kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 19:32 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:32
        Denizli'de motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Denizli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın sabah 09.00'a kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30'dan 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

