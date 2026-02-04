Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Merkezefendi'de çatıdan düşen kişi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 04.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:39
        Merkezefendi'de çatıdan düşen kişi öldü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


        Alınan bilgiye göre, Selçukbey Mahallesi'nde yaşayan emekli polis Ahmet Öztürk (62) anten düzeltmek için çıktığı iki katlı evinin çatısından dengesini kaybederek düştü.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

