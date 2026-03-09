Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli Valisi Köşger depremin yaşandığı Buldan'da incelemelerde bulundu:

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli Valisi Köşger depremin yaşandığı Buldan'da incelemelerde bulundu:

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor." dedi.

        Vali Köşger, Buldan ilçe merkezi ve Yenicekent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Gazetecilere açıklama yapan Köşger, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

        Kentteki bütün ilçelerle temas kurduklarını ve herhangi bir tam enkaza dönüşmüş bina olmadığını ifade eden Köşger, "Yenicekent'te de Buldan merkezde de yok. Diğer ilçelerimizde Güney'de ve Sarayköy'de kısmi sıva çatlağı olan binalar var. En ağır hasarlardan birisi, biraz önce hep beraber yerinde incelemede bulunduğumuz bir markette olmuş. Tavandaki sonradan yapılmış olan eklemelerde ve iç dizaynda çökmeler var. Bir fırınımızda ise kolonda ve taşıyıcılarda hasar var." diye konuştu.

        Köşger AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet başta olmak üzere bütün birimlerin sahada incelemeler yaptığını belirterek, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor. " dedi.

        Gazetecilerin sorusu üzerine ilçede tahliye edilmesi gereken bir yapı olmadığı söyleyen Köşger, "Buldan merkezde tarihi bir okul binamız var, içinde sadece iki sınıf bulunuyormuş. Onun dış sıvasında bir dökülme olmuş. Arkadaşlarımız bugün için o iki sınıfı tahliye etti. Zaten yeni bir okul yapılmış ve açılmıştı, oradaki öğrencilerimizi bundan sonra o yeni okula taşıyacağız. Şu an itibarıyla okullarımızda da bir sıkıntı yok. Çok yüzeysel sıva çatlakları var. Arkadaşlarımız yerinde tespitleri yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        - Deprem anını anlattılar

        Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması sürüyor.

        Yenicekent'te bir marketin içindeki raflarda bulunan ürünlerin sarsıntı nedeniyle yerlere düştüğü görüldü. Ahşap bir evin taş duvarının bir kısmı yıkıldı, bir kahvehane ile cami duvarında çatlak oluştu.

        Yöre sakini İsmet Çakır, AA muhabirine, deprem sırasında hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Evimiz ile kahvemizde bir hasar görünüyor. Onun haricinde bir sorun yok. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir an telaş korku oldu." dedi.

        70 yaşındaki Meryem Gurbetçi ise deprem anında evde olduğunu ifade ederek, "İkinci kattaydım. Sallandı. Çocukla birlikte aşağıya indik." diye konuştu.

        Evinin duvarında hasar oluşan 76 Raziye Yılmaz da evde yalnız olduğunu, çok korktuğunu söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Deprem anında büyük bir gürültü ve patlama yaşandı
        Deprem anında büyük bir gürültü ve patlama yaşandı
        Vali Köşger açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı Vali Köşger: "E...
        Vali Köşger açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı Vali Köşger: "E...
        Denizli İdmanyurdu tek atıp 3 alıyor
        Denizli İdmanyurdu tek atıp 3 alıyor
        Kadın girişimci devlet desteğiyle dondurmada kendi markasını oluşturdu
        Kadın girişimci devlet desteğiyle dondurmada kendi markasını oluşturdu
        Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Buldan depremi açıklaması: "Bölge M7'lik depreme...
        Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Buldan depremi açıklaması: "Bölge M7'lik depreme...
        Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarında
        Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarında