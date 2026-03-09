Denizli Valisi Köşger depremin yaşandığı Buldan'da incelemelerde bulundu:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor." dedi.



Vali Köşger, Buldan ilçe merkezi ve Yenicekent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Gazetecilere açıklama yapan Köşger, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.



Kentteki bütün ilçelerle temas kurduklarını ve herhangi bir tam enkaza dönüşmüş bina olmadığını ifade eden Köşger, "Yenicekent'te de Buldan merkezde de yok. Diğer ilçelerimizde Güney'de ve Sarayköy'de kısmi sıva çatlağı olan binalar var. En ağır hasarlardan birisi, biraz önce hep beraber yerinde incelemede bulunduğumuz bir markette olmuş. Tavandaki sonradan yapılmış olan eklemelerde ve iç dizaynda çökmeler var. Bir fırınımızda ise kolonda ve taşıyıcılarda hasar var." diye konuştu.



Köşger AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet başta olmak üzere bütün birimlerin sahada incelemeler yaptığını belirterek, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor. " dedi.



Gazetecilerin sorusu üzerine ilçede tahliye edilmesi gereken bir yapı olmadığı söyleyen Köşger, "Buldan merkezde tarihi bir okul binamız var, içinde sadece iki sınıf bulunuyormuş. Onun dış sıvasında bir dökülme olmuş. Arkadaşlarımız bugün için o iki sınıfı tahliye etti. Zaten yeni bir okul yapılmış ve açılmıştı, oradaki öğrencilerimizi bundan sonra o yeni okula taşıyacağız. Şu an itibarıyla okullarımızda da bir sıkıntı yok. Çok yüzeysel sıva çatlakları var. Arkadaşlarımız yerinde tespitleri yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



- Deprem anını anlattılar



Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması sürüyor.



Yenicekent'te bir marketin içindeki raflarda bulunan ürünlerin sarsıntı nedeniyle yerlere düştüğü görüldü. Ahşap bir evin taş duvarının bir kısmı yıkıldı, bir kahvehane ile cami duvarında çatlak oluştu.



Yöre sakini İsmet Çakır, AA muhabirine, deprem sırasında hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Evimiz ile kahvemizde bir hasar görünüyor. Onun haricinde bir sorun yok. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir an telaş korku oldu." dedi.



70 yaşındaki Meryem Gurbetçi ise deprem anında evde olduğunu ifade ederek, "İkinci kattaydım. Sallandı. Çocukla birlikte aşağıya indik." diye konuştu.



Evinin duvarında hasar oluşan 76 Raziye Yılmaz da evde yalnız olduğunu, çok korktuğunu söyledi.​​​​​​​

