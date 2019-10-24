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Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye çıktı Güney Ege’nin yöresel ürünleri, 5’inci kez GEKA ...

İHA

Antalya'da bu yıl 10'uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünleri Fuarı'nda (YÖREX), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 3 ayrı stant alanı kurularak, Aydın, Denizli ve Muğla'nın yöresel ürünleri tanıtıldı.

Güney Ege’nin ürünleri, Antalya’da görücüye çıktı Güney Ege’nin yöresel ürünleri, 5’inci kez GEKA koordinasyonuyla YÖREX Fuarı’nda

Antalya’da bu yıl 10’uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünleri Fuarı’nda (YÖREX), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 3 ayrı stant alanı kurularak, Aydın, Denizli ve Muğla’nın yöresel ürünleri tanıtıldı.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını açtı.
GEKA, Antalya Expo Fuar merkezinde dün açılan ve 27 Ekim’e kadar devam edecek fuara, güney Ege Bölgesi’nin yöresel ürünlerinin markalaşması ve ticarileşmesi amacıyla katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da ziyaret ettiği Aydın, Denizli ve Muğla stantları, incirden dokuma ürünlerine, zeytinyağından, Yatağan Bıçaklarına kadar geniş bir ürün çeşitliliği barındırıyor.
Ajans koordinasyonunda fuarda temsil edilen Güney Ege’nin üç standından Aydın standında; Aydın inciri, zeytinzeytinyağı, meyvesebze unu ve tozları, kabak tatlısı, kestane, kestane şekeri, künar, mısır, sabun, yuvarlama, incir cipsi, incir çekirdeği yağı, tarhana, salça ve eriştenin yanı sıra kozalak, süt, turunç reçel çeşitleri ile patlıcan, domates, kabak kurusu gıda ürünleri sergilenerek, satışı yapılıyor.

Buldan dokuması beğeniye sunuldu
Yatağan Bıçağı, Buldan Dokuması ve Denizli Havlusu ile Denizli’ye özgü yerel ürünlerin tanıtıldığı Denizli stadında ise ayrıca kestane şekeri, Çameli fasulyesi, üzüm, ayva, nar, kurutulmuş gıda ve el sanatları ürünlerinin de satışı ve tanıtımı yapılıyor.
Muğla stadında da Muğla saraylısı, köme, pestil, Muğla tarhanası, ceviz ile Fethiye’den gelen kaya inciri, Fethiye tahini, Seydiler kilimi, üzümlü dastarı, FethiyeSeydikemer’de yetiştirilen alabalık ile yöresel zeytinzeytinyağı tanıtılıyor.

“Tekstil ürünleri için buradayız”
Amaçlarının Buldan bezini Türkiye genelinde tanıtmak olduğunu ifade eden Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, “Tekstil ürünleri için buradayız” diyen Acıkara, fuarda el emeği, göz nuru eserleri sergilediklerine dikkat çekerek, “GEKA’nın Denizli stadında Buldan Ticaret Odası olarak el birliğiyle memleketimizin tekstil ürünlerini tanıtmak için buradayız” dedi.
Fuarda sergiledikleri ipekli şalı anlatan Acıkara, “Bayanlar kreasyon amacıyla kullanır. El tezgahlarında dokunur. Daha sonra saçak kısımlarına kadınlarımız düğümlerini atar. Daha sonra ütülenir. Tamamen el emeğidir. El tezgahlarında kadınlarımızın elinin değdiği ve emek verdiği peştemallarımıza, havlularımıza dönüşürler. Bu ürünler ‘kara tezgah’ dediğimiz tezgahlarda dokunur ve saçak kısımlarını evdeki kadınlar yapar. Kadınlarımız böylece hem ev işlerini yapıyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Erkeklerin eline bakmadan kendi paralarını kazanıyor diyebiliriz” diye konuştu.

“Coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtıyoruz”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ise, GEKA'nın Muğla standında Fethiye’yi temsil ettiklerini vurguladı. Coğrafi İşaretlerin önemine değinen Çıralı, "Fethiye, Marmaris ve Muğla olarak coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtıyoruz” şeklinde konuştu.

“3 ay sonra coğrafi işaretini almış olacağız”
"Fethiye’de 5 tane ürün için coğrafi işaret başvurusu yaptık. Fethiye’nin yöresel ürünleri tanıtan Çıralı şu ifadeleri kullandı: "Fethiye’de Seydiler kilimimizin coğrafi işaretler noktasında çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda 3 aylık askı süresinde. 3 ay sonra coğrafi işaretini almış olacağız. Kayaköy inciri, tahini, Fethiye Kaya halısı ve hanımlarımızın dokuduğu Üzümlü Dastarı adlı dokuma ürünüyle ilgili müracaatlarımız var. Bunları tanıtmak için fuara katıldık” dedi.

“Muğla’da şu anda 9 tane ürüne coğrafi işaret alındı”
Muğla'nın ve diger ilçelerin yöresel ürünleri hakkında da bilgi veren Osman Çıralı, “Marmaris’te balımız var. Muğla’da Muğla Çam balı, Muğla Göce tarhasının coğrafi işaretini aldılar. Mugla Saraylı tatlısı ve Muğla köftesi de aynı sekilde. Bodrum’un mandarini, Milas’ta zeytin, zeytinyagı, çam balı ve Milas el halısına coğrafi işaret alındı. Muğla bölgesinde şu ana kadar 9 coğrafi işaret alınmış durumda. İnşallah 20'lerin üstüne çıkacak. Coğrafi işaret almak için Muğla'da ki tüm yetkililerle birlikte elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

DENİZLİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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