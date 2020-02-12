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Mehmet Özdilek: “Deplasmanda bu ligin en başarılı takımlarından birisiyiz”

İHA

Mehmet Özdilek: “Deplasmanda bu ligin en başarılı takımlarından birisiyiz”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda ligin en başarılı takımlarından birisi olduklarını kaydederek, “Deplasmanda istikrarlı devam eden başarı grafiği içeride de tam tersi. Zaman zaman zafiyet yaşadığımız müsabakalar oynadık ama içeride kazanabileceğimiz çok müsabaka varken çok bireysel hatalar yaptık” dedi.
Denizlispor, hafta sonu oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, Kayserispor karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Takımın fiziksel olarak iyi bir noktaya geldiğini vurgulayan Özdilek, “Bu hafta kendi sahamızda, kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde Kayserispor'a karşı bir müsabaka oynayacağız. Onların bulunduğu konum da ortada. Onlar da kazanmak için oynayacaklardır çünkü ihtiyaçları var. Her maç çok zor bu ligde. İçeride oynadığınız, dışarıda oynadığınız her maç ki, bu hafta bakıyorsunuz içeride oynayan birçok takım maç kazanamadı, birçok maç berabere bitti. Onun için aynı ciddiyetimizi, kararlılığımızı, mücadele azmimizi, coşkumuzu seyircimizin desteğiyle birleştirip maçı kazanmak istiyoruz. Buna da hazırız. Çok net söyleyeyim. Fiziksel olarak da çok daha iyi yere geliyoruz çünkü. Özellikle kupa, lig ve akabinde ciddi hastalıklar ve sakatlıklar yaşadık. Hala bazı sakatlıklarımız devam ediyor ama en azından antrenmanları daha sağlıklı yapmaya başladık” diye konuştu.

“Çalışmaya devam edeceğiz”
Sakatlıklar ve seyirci desteği konusuna değinen Mehmet Özdilek şunları söyledi:
“Hafta sonu itibariyle Thiago ve Onazi yine yok, onların sakatlıkları biraz daha sürecek. Zakarya’nın yine ufak bir problemi var. Bugün MR çekilecek ona bakılacak ama onun da fiziksel olarak daha hazır olmadığının altını çizeyim. Biraz daha çalışmaya ihtiyacı var ama bakalım sağlıklı çalışacak mı ona bakacağız. Onun haricinde ‘evet’ çalışmaya devam edeceğiz. Çok fazla zamanımız yok ama şu andaki durumumuz, konumumuz, maça bakış açımızla hazırız. Seyircimizin desteği bizim için çok önemli, çok kıymetli. Bu hafta onların desteğiyle inşallah kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Aslında tek tek bakmak lazım. Biz ikinci yarı başlarken aslında beklemediğimiz bir Antalyaspor mağlubiyeti var.”

“Bizim için ilk önce Kayserispor maçı önemli”
Deplasmanda ligin en başarılı takımlarından birisi olduklarını kaydeden Mehmet Özdilek, iç sahadaki puan kayıplarını da telafi etmek istediklerini belirtti. Oynadıkları oyun ile kendilerini her hafta bir adım daha ileri taşıdıklarını ifade eden Özdilek, “Onun haricinde planladığımız gibi gidiyor işler. Onu bir yerden tolere etmemiz lazım ki deplasmanda bu ligin en başarılı takımlarından bir tanesiyiz, bu önemli bir başarı grafiği. Yani istikrarlı devam eden başarı grafiği. İçeride de tam tersi. Zaman zaman zafiyet yaşadığımız müsabakalar oynadık ama içeride kazanabileceğimiz çok müsabaka varken çok bireysel hatalar yaptık. Dışarıda onlardan daha imtina ediyoruz, daha o hataların dışında kalmaya çalışıyoruz. Tabi ilk önce Kayserispor maçı önemli bizim için. Her maç çok önemli, her puan çok önemli. Bu ligde kimse kimseyi kolay yenemiyor, pozisyonu, durumu ne olursa olsun. Bir ciddiyet gerekiyor, mücadele gerekiyor, konsantrasyon gerekiyor, iştah ve coşku gerekiyor. Biraz da oyun gerekiyor ama biz o anlamda kendimizi her hafta ileriye taşıdığımızı düşünüyorum. Yine hafta sonu kolay bir müsabaka değil. Yani çok aldatmasın Kayserispor’un bulunduğu konum. Onlar da devre arasında 15’e yakın oyuncu aldılar. Onların da bir adaptasyon süreci var ki her hafta üstüne koyarak geliyorlar” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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