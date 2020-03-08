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Eşini baltayla öldürüp, intihar etti; aynı mezarlıkta farklı yerlere defnedildiler

DHA

Eşini baltayla öldürüp, intihar etti; aynı mezarlıkta farklı yerlere defnedildiler


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde dün eşi Sultan A.'yı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra kendini tavana iple asarak intihar eden Şuayip A. (42) ile eşinin cenazeleri bugün memleketleri Afyonkarahisar´ın Başmakçı ilçesinde toprağa verildi. Şuayip A.'nın oğlunun cinayet suçundan cezaevinde olduğu öğrenilirken, cesetleri bulan kızları S.A.'nın (16)  yan yana defnedilmemeleri isteği üzerine çift aynı mezarlıkta ayrı yerlerde toprağa verildi.
Olay, dün Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A., sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan A. ile eşi Şuayip A.'nın öldüğünü tespit etti. Bu sırada çiftin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çiftin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, boşanma aşamasında olan çiftin, tartıştığı belirtilirken, Şuayip A.'nın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.
KIZLARI YAN YANA OLMASINI İSTEMEDİ
Olay günü anne ve babasının cesetlerini bulan S.A.´nın cenazelerin ayrı gömülmesini istediği, eşi tarafından öldürülen Sultan A.'nın kendi ailesinin de bu şekilde talebi olduğu öğrenildi. Şuayip A. ile eşi Sultan A.´nın cenazeleri bugün Afyonkarahisar´ın Başmakçı ilçesine götürüldü. Şuayip A.'nın cenazesi öğle namazının ardından, eşi Sultan A.'nın cenazesi ise ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülistan Mahalle Mezarlığı'nda ayrı yerlerde toprağa verildi.
ÇİFTİN OĞLU CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDE
Şuayip A.'nın oğlu Mücahit A.'nın (19), 2017 yılında Bağbaşı Mahallesi'nde engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar´ı bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştığı ve yargılandığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Denizli
2020-03-08 19:16:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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