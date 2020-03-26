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Denizli´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

DHA

Denizli´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi. Operasyonda tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen U.D., T.B. (36) ve E.K.'nin (35) bulunduğu otomobili, Pamukkale ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-03-25 22:20:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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