AFAD kent konseyine konuk oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği Sivil Toplumu Konuşuyoruz programı kapsamında, Denizli Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Etiz’i ağırladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafında online olarak düzenlenen programlar aralıksız devam ediyor. Sivil Toplumu Konuşuyoruz adlı program ile Denizli’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ele alındığı söyleşinin bu kez konuğu Afet ve Acil Durum (AFAD) Denizli İl Müdürü Ali Etiz oldu. Programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz ve davetliler katıldı. Pandemi öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak, yüz yüze pek çok önemli organizasyon ve programları düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, Kent Konseyi olarak yeni bir çalışma takvimi belirlediklerini belirterek çalışmaların bu aşamada online bir şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekti.



“Birlikte güzel işlere imza attık”

Başkan Değirmenci, “Şehrimizdeki dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurum ve kuruluşları misafir ediyoruz. Hem kendilerini tanıtma fırsatı hem de pandemi süreci nasıl geçti, nasıl verimli hale getirebildiler, kendilerini ifade edip, tanıtma imkanı veriyoruz ” diye konuştu. AFAD denilince hep zor anlarda milletin yanında yer alan bir kurumun akıllara kazındığını belirten Değirmenci, “İl Müdürümüz Ali Etiz’in şahsında tüm AFAD çalışanları ve idarecilerine şükranlarımı sunuyorum. AFAD zor zamanlarda özellikle Acıpayam, Bozkurt ve yakın zamanda İzmir depreminde vatandaşımızın yanında oldu. Birlikte güzel işlere imza attık" dedi.



Hedef 500 bin kişiye farkındalık eğitimi

AFAD Müdürü Ali Etiz ise, afetlerde ve özellikle pandemi sürecinde sahada pek çok önemli hizmetlerde bulunulduğunu kaydetti. 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olması sebebiyle Türkiye’de 51 milyon, Denizli’de ise yaşayan 500 bin vatandaşa "Afet Farkındalık Eğitimi" vermek istediklerini açıklayan Etiz, “Kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, fabrikalarımıza, muhtarlarımıza, okul aile birliklerine eğitimler veriyoruz. Bizden eğitim almak isteyen herkesi bekliyoruz. Örneğin bir apartmana sitesi sakinleri 'eğitim almak istiyoruz' derse, biz koşa koşa gideriz. Pandemi sürecinde de dijital platformlar aracılığı ile eğitimlerimizi verebiliriz” dedi

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