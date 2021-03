Başkan Örki, “Kadınlarımız ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamışlardır” Başkan Örki’den Kadınlar Günü mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Belediye olarak kadınlarımızı hem iş hayatında, hem de sosyal yaşamda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mesaj yayımladı. 8 Mart tüm dünyada, kadınların eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu yaşama isteklerinin dile getirildiği çok özel ve anlamlı bir gün olarak tarihteki yerini almıştır diyen Örki, “Türk toplumunda kadına verilen değer her zaman çok büyük oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşundan, günümüze kadar ülkemizde kadınlarımız ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda etkin bir rol üstlenerek, her alanda başarılı çalışmalara imza atarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamışlardır. Pamukkale Belediyesi olarak bizler de her zaman kadınlarımızın yanında yer alarak, kadınlarımızın aktif iş hayatına dahil olabilmeleri önemsedik. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri için belediyemiz bünyesinde ücretsiz olarak birçok branşta kurslar açtık, açmaya da devam ediyoruz. Kadınlar gününde bir kez daha vurgulamak isterim ki; Pamukkale Belediyesi olarak kadınlarımıza uygulanan her türlü şiddetin karşısındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; kahraman Türk kadını yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilçemizdeki kadınlar olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” dedi.

