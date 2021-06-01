Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrikanın depo bölümünde hasar meydana gelirken, iş yerleri yanan çalışanlar, büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-06-01 17:01:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.