Otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Mülayim Helva (36) yönetimindeki 45 LB 874 plakalı otomobil, Kanal Yolu ile 443 Sokağın birleştiği kontrolsüz kavşakta, Batuhan Akkeçeli'nin (19) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada sürüklenen motosikletten yolan savrulan sürücü Akkeçeli ve arkasındaki Ayhan Okutucu (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Okutucu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-06-26 12:36:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.