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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Doğan, çalışma arkadaşları ile bayramlaştı

İHA

Başkan Doğan, çalışma arkadaşları ile bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesinde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışma arkadaşları ile bayramlaştı. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak biz bir aileyiz” dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı öncesinde çalışma arkadaşları ile bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarının bayramını tek tek kutlayan Başkan Doğan, verdikleri emeklerden ve uyumlu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Önceliğin her zaman Merkezefendililere hizmet etmek ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Öncelikle Kurban Bayramınızı kutluyor, bayramınızın sağlık, mutluluk, huzur ve barış içinde geçmesini temenni ediyorum. Sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz ama her bir arkadaşımız çok yoğun tempoyla çalışıyor. Emeklerinizden, çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri ailem gibi görüyorum. Bu belediyenin her kademesinde çalışan arkadaşımın emeği bizim için çok önemli. Bizim için öncelik Merkezefendi’de hemşehrilerimize hizmet etmek, bu salgın süresince belediyeye geldiklerinde onları fazla yormamak ve hizmet kalitemizi artırmaktır. Verdiğiniz emeklerden, uyumlu çalışmanızdan ve Merkezefendi’ye olan hizmetlerinizden dolayı Başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve her türlü kademede çalışan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizin yanınızdayız, her zaman önceliğimiz çalışma arkadaşlarımız olacaktır. Kurban Bayramınızı tekrardan, en içten dileklerimle kutluyor, birlikte nice güzel bayramlara ulaşmayı diliyorum” dedi.

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