Denizlispor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

A. Denizlispor, 5 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Vefa Stadyumu’nda oynayacağı Tuzlaspor maçının Denizli’deki hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas oyunları ile devam eden çalışma taktik çalışma ile sona erdi. Karşılaşma öncesi korona virüs PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. Cezalı oyuncusu bulunmayan Altaş Denizlispor'da hafif sakatlıkları bulunan Muğdat Çelik ve Ömer Şişmanoğlu’nun durumu ise maç gününde belli olacak. Yeşilsiyahlı kafile, yarın sabah saatlerinde havayolu ile İstanbul’a giderek, yarın son antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.