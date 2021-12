PAÜ Eğitim Fakültesi’nde 43 proje sergilendi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında poster sergisi açıldı. Sergide, öğrencilerin yıl içinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri tanıtıldı.



Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğünce Arş. Gör. Dr. Kudret Aykırı’nın küratörlüğünde Türkçe Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının posterleri sergilendi. ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ kapsamında dokuz öğretim elemanının danışmanlığında toplam 43 proje hazırlandı. Eğitim Fakültesi fuaye alanında gerçekleşen sergiye Dekan Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı ve Doç. Dr. İbrahim Tuncel, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı. Dekan Can, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı. Projeleri tek tek inceleyen Prof. Dr. Can, sergide emeği geçen öğretim elemanı ve öğrencilere teşekkür etti. Projeler, Prof. Dr. Demet Yaylı, Prof. Dr. Turan Paker, Prof. Dr. Derya Yaylı, Doç. Dr. Çağla Atmaca, Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk, Dr. Öğr. Üyesi Devrim Höl, Öğr. Gör. Canan Alpler Yalçın, Öğr. Gör. Banu Alfar ve Öğr. Gör. Ramazan Alparslan Gökçen danışmanlığında hazırlandı.



Bağımlılık farkındalığı için kolları sıvadılar

Sergide bağımlılık yapıcı maddeler hakkında farkındalık amacıyla PAÜ İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri Duygunur Akgün, Kemal Karataş, Mustafa Doymaz ve Uras Uğurlutoprak tarafından PAÜ Genç Amatem Dergisi ve broşür hazırlandı. Ayrıca, proje kapsamında kampüste 100 öğrenciye “Bağımlılık Yapıcı Maddeler Nelerdir?” sorusu yönlendirildi ve öğrencilerin farkındalık düzeyleri ölçüldü. Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Toker Uğurlu danışmanlığında hazırlanan çalışmada, öğrencilerin en çok sigara ve alkolü genel hatlarıyla bildiği, bu maddelerin türevleri hakkında bilgi sahip olmadıkları belirlendi. Katılımcıların hemen hepsinin uyuşturucu cevabını verdiği, uyuşturucunun türevleri olan metamfetamin, eroin, esrar hakkında ise çok az kişinin bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı.

