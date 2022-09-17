Denizlispor - Gençlerbirliği: 2-2



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

DENİZLİSPOR: Abdulkadir Emre, Oğuz (Dk. 78 Hakan), Leo, Gökhan, Muhammet Gönülaçar, Mustafa, Asım (Dk. 78 Oğuzhan), Okan, Mayi (Dk. 27 Erdal), Ömer

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Abdullah, Gökhan Gül, Mert, Musa, Grechyshkin, Barış, Aksel (Dk. 84 Belyaev), Serdarcan, Ahmet, İlker (Dk. 89 Gökhan Altıparmak)

GOLLER: Dk. 6 Ömer, Dk. 21 Oğuz (Denizlispor) Dk. 12 (P) İlker, Dk. 53 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Mustafa, Oğuz, Emre (Denizlispor)Spor Toto 1´inci Lig´de 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altaş Denizlispor evinde Gençlerbirliği engelini de aşamadı: 2-2. Maça hızlı başlayan Denizlispor 6´ncı dakikada Ömer ile 1-0´ı buldu. Gençlerbirliği 12´nci dakikada penaltı kazandı, İlker atışı gole çevirdi: 1-1. Denizlispor´da bu kez Oğuz sahneye çıktı ve 21´inci dakikada takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Denizlispor 53´üncü dakikada Gökhan Gül´ün golüne engel olamadı. Bu sonuçla Denizlispor 2 puana yükselip sonuncu sıradan kurtulamadı. Gençlerbirliği ise puanını 6 yaptı.6´ncı dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada Mustafa topu penaltı noktası üzerinde Ömer´e bıraktı. Ömer´in sert şutunda meşun yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

12´ncı dakikada Mustafa´nın Barış´ı ceza alanında düşürmesiyle Gençlerbirliği penaltı kazandı. Atışı kullanan İlker fileleri sarstı: 1-1.

21´inci dakikada Denizlispor bir kez daha üstünlük golünü buldu. Gökhan´ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Übeyd çıkardı. Ancak topu önünde bulan Oğuz, düzgün bir şutla golü attı: 2-1. İlk yarıyı Denizlispor 2-1 galip tamamladı.

53´üncü dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan Gül´ün şutu savunmadan döndü. Gökhan seken topa bir kez daha vurdu, bu defa kaleci Abdulkadir çaresiz kaldı: 2-2.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2022-09-17 18:21:38



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