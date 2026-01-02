Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Denizli – Kütahya kaç kilometre? Denizli – Kütahya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Denizli – Kütahya kaç kilometre? Denizli – Kütahya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Denizli ile Kütahya arasında yolculuk yapmayı planlayanlar, iki şehir arasındaki mesafe ve ulaşım süresine ilişkin detayları merak ediyor. Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli ile İç Batı Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olan Kütahya arasındaki ulaşım; hem iş hem de aile ziyaretleri ile turistik seyahatler nedeniyle yıl boyunca yoğun şekilde kullanılıyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe, tercih edilen güzergâh, trafik yoğunluğu, mevsimsel koşullar ve ulaşım türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Denizli – Kütahya kaç kilometre? Denizli – Kütahya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli – Kütahya kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli – Kütahya arası kaç kilometre?

        Denizli ile Kütahya arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 300 ila 330 kilometre arasında değişiyor. Bu kilometre farkı, sürücülerin kullandığı güzergâha ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık tercih edilen rotalar genellikle Uşak ve Afyonkarahisar hattı üzerinden ilerleyen kara yolları oluyor. Bazı alternatif yollar mesafeyi bir miktar uzatabiliyor.

        Denizli – Kütahya arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Denizli’den Kütahya’ya yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 4,5 ila 6 saat sürüyor. Yolun bazı kesimlerinde dağlık ve virajlı alanların bulunması sürüş hızını düşürebiliyor. Şehir geçişleri, yol çalışmaları ve verilen molalar da toplam seyahat süresini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Trafiğin daha sakin olduğu saatlerde yapılan yolculuklarda süre biraz daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Denizli – Kütahya yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Denizli’den Kütahya’ya ulaşım süresi genellikle 6 ila 8 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayıları ve ara duraklar yolculuk süresinin uzamasına neden olabiliyor. Özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde yolcu yoğunluğuna bağlı olarak sefer sürelerinde değişiklik yaşanabiliyor.

        Denizli – Kütahya arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki şehir arasındaki yolculuklarda en çok tercih edilen güzergâh, Denizli’den Uşak yönüne ilerleyip ardından Afyonkarahisar veya doğrudan Kütahya’ya bağlanan kara yolu hattı olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak farklı tali yollar da kullanılabiliyor; ancak bu güzergâhlar genellikle daha uzun sürüyor. Güzergâh tercihi, yolculuk süresi kadar yakıt tüketimi üzerinde de etkili oluyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel etkiler

        Denizli – Kütahya yolu, Ege ile İç Anadolu geçiş hattında yer aldığı için farklı coğrafi ve iklim koşullarını bir arada barındırıyor. Kış aylarında özellikle Kütahya ve Afyonkarahisar çevresinde kar yağışı, buzlanma ve sis görülebiliyor. Yaz aylarında ise uzun yol ve sıcak hava sürücüler için yorucu olabiliyor. Bu nedenle yolculuk öncesinde hava durumu ve yol şartlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Uzun sayılabilecek bu yolculuk öncesinde araç bakımının yapılması, lastik, fren ve motor kontrollerinin tamamlanması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri bulunsa da yol uzunluğu nedeniyle yakıt ve mola planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Bayram ve tatil dönemlerinde Kütahya şehir girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

        Denizli – Kütahya arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, güzergâh seçimine ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota rahat ve güvenli şekilde tamamlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü

        Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        İzmir'deki zanlı tutuklandı
        İzmir'deki zanlı tutuklandı
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı