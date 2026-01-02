Habertürk
        Denizli – Manavgat kaç kilometre? Denizli – Manavgat arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Denizli ile Manavgat arasında yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, iki yerleşim noktası arasındaki mesafeyi ve seyahat süresini merak ediyor. İç Ege'de bulunan Denizli ile Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Manavgat arasındaki ulaşım; özellikle yaz aylarında tatil amaçlı seyahatlerle yoğunluk kazanıyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe, tercih edilen güzergâh, trafik durumu, yol koşulları ve mevsimsel etkilere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Denizli – Manavgat kaç kilometre? Denizli – Manavgat arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 02.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:32
        Denizli – Manavgat kaç kilometre?
        Denizli – Manavgat arası kaç kilometre?

        Denizli ile Manavgat arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 310 ila 340 kilometre arasında değişiyor. Bu fark, sürücülerin kullandığı güzergâha ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık tercih edilen rotalar genellikle Burdur ve Antalya hattı üzerinden ilerleyen kara yolları oluyor. Manavgat’ta varış yapılan mahalle ya da turistik bölgelere göre de mesafede küçük farklılıklar görülebiliyor.

        Denizli – Manavgat arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Denizli’den Manavgat’a yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 5,5 ila 7 saat sürüyor. Yolun bazı bölümlerinde dağlık ve virajlı kesitlerin bulunması, özellikle Burdur ve Antalya geçişlerinde sürüş hızını düşürebiliyor. Yaz aylarında Antalya çevresinde artan trafik yoğunluğu, seyahat süresinin uzamasına neden olabiliyor. Trafiğin daha sakin olduğu saatlerde yapılan yolculuklarda süre bir miktar daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Denizli – Manavgat yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Denizli’den Manavgat’a ulaşım süresi genellikle 7 ila 9 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayıları ve ara duraklar yolculuk süresini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle yaz sezonunda artan yolcu talebi ve turizm hareketliliği, sefer sürelerinde uzamalara yol açabiliyor.

        Denizli – Manavgat arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en çok tercih edilen güzergâh, Denizli’den Burdur yönüne ilerleyip ardından Antalya üzerinden Manavgat’a ulaşan kara yolu hattı olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak Isparta üzerinden geçen güzergâhlar da kullanılabiliyor. Güzergâh tercihi; yolculuk süresi, sürüş konforu ve yakıt tüketimi üzerinde doğrudan etkili oluyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel etkiler

        Denizli – Manavgat yolu, Ege ile Akdeniz geçiş hattında yer aldığı için farklı coğrafi özellikler barındırıyor. Dağlık bölgelerde virajlı ve eğimli yollar sürüşü zorlaştırabilirken, kış aylarında yüksek kesimlerde yağış ve sis etkili olabiliyor. Yaz aylarında ise sıcak hava ve yoğun trafik, özellikle Antalya ve Manavgat çevresinde sürüşü daha yorucu hale getirebiliyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Uzun sayılabilecek bu yolculuk öncesinde araç bakımının yapılması, lastik, fren ve motor kontrollerinin tamamlanması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri bulunsa da yol uzunluğu nedeniyle yakıt ve mola planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Tatil dönemlerinde Manavgat ve çevresindeki sahil yollarında trafik yoğunluğu yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

        Denizli – Manavgat arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, güzergâh seçimine ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota rahat ve güvenli şekilde tamamlanabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
