Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlerin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını aktaran Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, "Bizler Denizli'de çok güzel işler yapacağımızı inanıyorum. Valimizin önderliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli'de insanların huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi konusunda her türlü projeyi uygulayacağız. Bizler Ege'nin incisi olarak Denizli'de insanların mutlu bir şekilde yaşayabilmesi, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi ve Denizli'nin ismini tüm Türkiye'de her konuda ön plana çıkarılabilmesi konusundaki bütün projelerde elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi etkinliklerde özellikle altyapı konusunda elimizden geleni yapmak zorundayız. Çünkü gençlerimiz her alanda kapalı ve açık alanlarda spor yapma imkanı bulması gerekiyor" dedi.