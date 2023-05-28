Denizli Seçim Sonuçları 2023: Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Denizli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Denizli seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.16 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.7 oldu. Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 317.721 oyla yüzde 52.61 - Recep Tayyip Erdoğan: 286.216 oyla yüzde 47.39 aldı.

Denizli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 317.721 oyla yüzde 52.61

Recep Tayyip Erdoğan: 286.216 oyla yüzde 47.39

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 344.527 oyla yüzde 48.36 - Recep Tayyip Erdoğan: 312.634 oyla yüzde 43.88 oy oranı elde etmişti.

