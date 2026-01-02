Denizli – Sivas kaç kilometre? Denizli – Sivas arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Denizli – Sivas arası kaç kilometre?

Denizli ile Sivas arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 900 ila 980 kilometre arasında değişiyor. Bu kilometre farkı, sürücülerin tercih ettiği güzergâhlara ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık kullanılan rotalar genellikle Afyonkarahisar, Konya veya Kayseri hattı üzerinden İç Anadolu’ya uzanan güzergâhlar oluyor. Alternatif güzergâhlar ise mesafeyi bir miktar artırabiliyor.

Denizli – Sivas arası kaç saat sürer?

Özel araçla Denizli’den Sivas’a yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 12 ila 14 saat sürüyor. Yolun uzunluğu nedeniyle sürücüler genellikle bu seyahati tek seferde tamamlamak yerine molalarla bölmeyi tercih ediyor. Şehir geçişleri, yol çalışmaları ve özellikle İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde karşılaşılan uzun ve düz yollar, sürüş temposunu etkileyebiliyor.

Otobüsle Denizli – Sivas yolculuğu ne kadar sürer?

Şehirlerarası otobüsle Denizli’den Sivas’a ulaşım süresi genellikle 14 ila 17 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayıları, ara duraklar ve yolcu alma süreleri bu sürenin uzamasına neden olabiliyor. Uzun süreli yolculuk olması nedeniyle otobüsle seyahat edecek yolcuların konfor ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurması önem taşıyor.

Denizli – Sivas arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor? Bu iki şehir arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâhlardan biri Denizli’den Afyonkarahisar yönüne ilerleyip Konya veya Kayseri üzerinden Sivas’a ulaşan rota olarak öne çıkıyor. Bazı sürücüler ise Ankara üzerinden geçen güzergâhları tercih edebiliyor. Güzergâh seçimi; yolculuk süresi, yakıt tüketimi ve sürüş konforu üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yol koşulları ve mevsimsel etkiler Denizli – Sivas yolu, Ege ve İç Anadolu bölgelerinden geçtiği için farklı iklim ve yol koşullarını bir arada barındırıyor. Kış aylarında özellikle Sivas ve çevresinde kar yağışı, buzlanma ve sis görülebilirken, yaz aylarında uzun yol ve yüksek sıcaklık sürücüler için yorucu olabiliyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında ise ani hava değişimleri yol koşullarını etkileyebiliyor. Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler Bu uzun mesafeli yolculuk öncesinde araç bakımının eksiksiz yapılması, lastik, fren ve motor kontrollerinin tamamlanması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri bulunsa da yolun uzunluğu nedeniyle yakıt ve mola planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Gece sürüşü planlayan sürücülerin özellikle uzun ve ıssız yol kesimlerinde dikkatli olması gerekiyor.