Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Denizlispor, evinde Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, konuk ekip Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 42. dakikalarda Welinton, 43. dakikada Djalma, 78. dakikada Papiss Cisse ve 88. dakikada Onur Bulut kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 83. dakikada Estupinan attı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Denizlispor ise 21 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Ankaragücü deplasmanında puan arayacak.