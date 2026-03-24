        Deplasman lideri Trabzonspor! - Trabzonspor Haberleri

        Deplasman lideri Trabzonspor!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi oluştururken; deplasmanda 32 puan toplayarak bu alanda zirvede yer aldı.

        Giriş: 24.03.2026 - 11:34
        Deplasman lideri Trabzonspor!

        Milli maçlar için verilen araya ikas Eyüpspor galibiyet ile giren Trabzonspor, dış sahalardaki başarısını İstanbul'da da sürdürdü.

        Bordo mavili ekip, Trendyol Süper Lig'de deplasman puanına göre yapılan sıralamada zirveye yerleşti.

        Karadeniz temsilcisi, 14 dış saha maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 2 kez kaybetti.

        Bu sonuçlarla 32 puan toplayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 4 puan önünde yer aldı.

        Dış saha maçlarında 2,28 puan ortalaması yakalayan Fatih Tekke ve öğrencileri, son yılların en yüksek verisine ulaştı.

        Dış sahada rakip fileleri 28 kez havalandıran bordo mavililer, kalesinde 11 gol gördü.

        Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında dış sahada yenilgi yaşamadı.

        Trabzon ekibi, deplasmanda 1 galibiyet daha alması halinde şampiyonluk yaşadığı 2021 - 2022 sezonundaki galibiyet sayısını yakalayacak.

        Bordo mavililer, şampiyon olduğu sezonu dış sahada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ile tamamlamış ve 1,72 puan ortalamasına ulaşmıştı.

        Fatih Tekke ve öğrencileri, bu sezon 14 maçta yakaladığı 2,28’lik puan ortalamasıyla şampiyonluk dönemini geride bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Fatih'te bina çöktü

        İstanbul Fatih'te bina çöktü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?