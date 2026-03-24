Deplasman lideri Trabzonspor!

Milli maçlar için verilen araya ikas Eyüpspor galibiyet ile giren Trabzonspor, dış sahalardaki başarısını İstanbul'da da sürdürdü.

Bordo mavili ekip, Trendyol Süper Lig'de deplasman puanına göre yapılan sıralamada zirveye yerleşti.

Karadeniz temsilcisi, 14 dış saha maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 2 kez kaybetti.

Bu sonuçlarla 32 puan toplayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 4 puan önünde yer aldı.

Dış saha maçlarında 2,28 puan ortalaması yakalayan Fatih Tekke ve öğrencileri, son yılların en yüksek verisine ulaştı.

Dış sahada rakip fileleri 28 kez havalandıran bordo mavililer, kalesinde 11 gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında dış sahada yenilgi yaşamadı.

Trabzon ekibi, deplasmanda 1 galibiyet daha alması halinde şampiyonluk yaşadığı 2021 - 2022 sezonundaki galibiyet sayısını yakalayacak.

Bordo mavililer, şampiyon olduğu sezonu dış sahada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ile tamamlamış ve 1,72 puan ortalamasına ulaşmıştı.

Fatih Tekke ve öğrencileri, bu sezon 14 maçta yakaladığı 2,28’lik puan ortalamasıyla şampiyonluk dönemini geride bıraktı.