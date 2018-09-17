Deportivo Municipal - Sport Boys karşılaşma önü

Deportivo Municipal ve Sport Boys, 18 Eylül 2018 Salı günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Deportivo Municipal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sport Boys, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 999 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Municipal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sport Boys sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Municipal son hafta oynanan Melgar maçında 2-0 yenildi.

Sport Boys, Deportivo Municipal karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Deportivo Municipal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Deportivo Municipal, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Sport Boys, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Boys 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ