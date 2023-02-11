Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı

Arzu Kutlu, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere, ailesiyle Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı.

AA'nın haberine göre üç çocuk annesi Kutlu, depremden sağ çıktı ama canının bir yarısını enkaz altında bıraktı.

Enkazda üzerine kolon düşen bacağı kangren olma riski taşıyan, bu nedenle hemen Ankara'ya getirilerek Koru Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve bu sayede bacağı kesilmekten kurtulan 36 yaşındaki Kutlu, deprem esnasında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Kutlu, yaşadıkları iki katlı evin üzerlerine olduğu gibi tek parça halinde çöktüğünü belirterek, "Bütün kolonlar 13 yaşındaki ikiz oğullarımdan Ayberk'in üzerine denk gelmiş. Bizim nefes alacak bir parça alanımız vardı ama oğlumun yoktu. Enkazda dua ettik, hep birlikte Kelime-i Şehadet getirdik. Oğlum o esnada orada melek oldu" dedi.

Enkazdan çıkabilen ikizlerinden Arda'nın komşulara haber vermesiyle kurtulduklarını aktaran Kutlu, "Küçük oğlum ve ikizlerimden Arda kurtuldu. Son anda nefes alamayacak durumdayken küçücük bir delikten çıkabildik. Ayağım kolonların altında kaldığı için ezilmişti, kangren olma riski var diye buraya getirildik. Üç gün boyunca diğer oğlum, kuzum enkazda kaldı, çıkaramadılar" ifadesini kullandı.