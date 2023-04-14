Hatay'da 6 Şubat felaketinin şiddetini yansıtan görüntü ortaya çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel DEPREM ANI | Hatay'da deprem felaketinin şiddetini yansıtan görüntü ortaya çıktı! - Son dakika haberler
ABONE OL

Hatay'da 6 Şubat felaketinin şiddetini yansıtan görüntü ortaya çıktı!

Hatay'da, 6 Şubat´taki depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eşyaların düştüğü, camların kırıldığı ve deprem anında korkuyla oturdukları siteden kaçan kişilerin sığınacak yer aradığı görüldü

DEPREM ANI | Hatay'da deprem felaketinin şiddetini yansıtan görüntü ortaya çıktı! - Son dakika haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken, felaketin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

CAMLAR TUZ BUZ OLDU, İNSANLAR PANİKLE KAÇIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerindeki eşyaların depremin etkisiyle düşüp, camlar da tuz buz oluyor. Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, sığınacak yer arıyor.

"İNSANLARIN ÇOĞU DÜKKANA GELDİ"

İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti. Depreme uykuda yakalandıkları için ilk anlarda çok korktuklarını dile getiren Kurnaz, "Kendimizi dışarıya atıp dükkana sığındık. İnsanların çoğu da buraya geldi.

"O GECE BİZİM İÇİN KÂBUSTU"

Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu. Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kâbustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı.

"İŞ YERİNDE YATIP KALKIYORUZ"

İnsanlar şortla, terlikle sokaktalardı. Herkese kapımızı açtık. Hala iş yerinde yatıp kalkıyoruz. Hayata tutunmak zorundayız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
GÜNDEM 2023-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
Son dakika: Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi Mahmut Nedim Evli tutuklandı
GÜNDEM Adıyaman'da bir müteahhit daha tutuklandı!
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüste "Yan baktın" tartışması 1 kişinin yaralanmasıyla bitti
GÜNDEM "Yan baktın" tartışmasıyla başladı! Metrobüste ...
Emekli maaşı ödemeleri başladı! İşte 2023 tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri
GÜNDEM Emekli maaşı ödemeleri bugün başladı!
Bayramda hava durumu nasıl olacak? Türkiye genelinde bayramda hava nasıl olacak? - Güncel haberler
GÜNDEM Bayramda hava nasıl olacak?
Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Personel montları müşterilerin üzerine fırlattı! - Güncel haberler
GÜNDEM Sosyal medyada tepki çeken görüntü!
Son dakika: İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı metrosunda panik! Acil durum anonsu... - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da metroda panik! Acil durum anonsu yapıldı
Esra Baydar'ın acı günü
GÜNDEM Esra Baydar'ın acı günü
Deprem olmadan sallandı! İstanbul Bahçelievler'de korku dolu anlar! - Güncel haberler
GÜNDEM Deprem olmadan sallandı! İstanbul'da korku dolu anlar
Kayıp iş insanı kuyuda ölü bulundu! - Son dakika Şanlıurfa haberleri
GÜNDEM Kayıp iş insanı kuyuda ölü bulundu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.