Hatay'da 6 Şubat felaketinin şiddetini yansıtan görüntü ortaya çıktı!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken, felaketin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

CAMLAR TUZ BUZ OLDU, İNSANLAR PANİKLE KAÇIŞTI DHA'da yer alan habere göre Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerindeki eşyaların depremin etkisiyle düşüp, camlar da tuz buz oluyor. Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, sığınacak yer arıyor.

"İNSANLARIN ÇOĞU DÜKKANA GELDİ" İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti. Depreme uykuda yakalandıkları için ilk anlarda çok korktuklarını dile getiren Kurnaz, "Kendimizi dışarıya atıp dükkana sığındık. İnsanların çoğu da buraya geldi.

"O GECE BİZİM İÇİN KÂBUSTU" Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu. Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kâbustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı.