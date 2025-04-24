Deprem bildirim uyarısı nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
İstanbul depreminin ardından telefondan iOS ve Android deprem uyarı bildirim sisteminin nasıl açılacağı gündem oldu. iPhone ve Android cihazlarda bulunan deprem uyarı sistemi kullanıcılara ücretsiz olarak depremlerde bildirim gönderiyor. Peki Deprem bildirim uyarısı nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
Deprem bildirim uyarısı uygulaması yaşanan depremin ardından merak konusu oldu. iPhone ve Android cihazlarda bulunan deprem uyarı sistemi kullanıcıları bazen depremlerden 5 saniye önce bile haberdar olabiliyor. Peki telefondan deprem bildirim uyarısı nasıl açılır?
TELEFONDA DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR?
iPhone ve Android cihazlarda bulunan deprem uyarı sistemlerinin yanı sıra uygulamalar aracılığıyla da depremlerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından sunulan eAFAD uygulaması kullanıcılarına anlık olan yaşanan depremlerin bildirimlerini gönderiyor.
Ayrıca harita üzerinden kullanıcılar depremlerin tam konumu, şiddeti, derinliği ve saati gibi detaylı bilgilere de ulaşabiliyorlar.
TELEFONA DEPREM UYARISI NASIL GELİR İPHONE?
Apple'ın iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarında kendine özel deprem uyarı sistemi bulunuyor.
"Hayati Uyarı Bildirimi" sistemi sayesinde iPhone sahipleri deprem gibi güvenliğinizi tehdit eden konularda resmi makamlar tarafından gönderilen verilere göre bildirim atıyor.
Ayrıca sel ve yangın gibi doğal afetlerde de sistem bildirim gönderiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarda deprem uyarı bildirimini açmak için yapılması gerekenler şöyle:
"Ayarlar" sekmesine giriş yapın.
"Bildirimler" seçeneğini bulun ve tıklayın.
Burada en alt kısımda yer alan "Hayati UYarı Bİldirimi" butonunu aktif edin.
TELEFONA DEPREM UYARISI NASIL GELİR ANDROİD?
Andorid cihazlarda Google'ın deprem uyarı sistemi bulunuyor. Sistem dünya çapındaki tüm depremleri algılayarak kullanıcılara ücretsiz olarak uyarı gönderiyor.
Türkiye gibi deprem bölgesinde bulunan ülkelerde kesinlikle açılması gereken sistem kritik önem taşıyor.
Android telefonlarda deprem uyarı sistemini açmak için şu adımları takip etmek gerekiyor:
"Ayarlar" menüsüne girin.
"Komun ve Konum Hizmetleri" seçeneğine tıklayın.
"Deprem Uyarıları" seçeneğine tıklayarak aktif hale getirin.