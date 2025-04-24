Deprem bildirim uyarısı nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

TELEFONA DEPREM UYARISI NASIL GELİR İPHONE?

Apple'ın iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarında kendine özel deprem uyarı sistemi bulunuyor.

"Hayati Uyarı Bildirimi" sistemi sayesinde iPhone sahipleri deprem gibi güvenliğinizi tehdit eden konularda resmi makamlar tarafından gönderilen verilere göre bildirim atıyor.

Ayrıca sel ve yangın gibi doğal afetlerde de sistem bildirim gönderiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarda deprem uyarı bildirimini açmak için yapılması gerekenler şöyle:

"Ayarlar" sekmesine giriş yapın.

"Bildirimler" seçeneğini bulun ve tıklayın.

Burada en alt kısımda yer alan "Hayati UYarı Bİldirimi" butonunu aktif edin.