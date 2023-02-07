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Haberler Gündem Deprem bölgelerinde hizmete açıklan tesislerin listesi! Bakan Kasapoğlu deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaştı
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Bakan Kasapoğlu deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde depremzedeler için hizmette olan tesisler Bakan Kasapoğlu tarafından duyuruldu. İşte il il deprem bölgelerinde ihtiyaç sahipleri için hizmette olan tesisler...

Deprem bölgelerinde hizmete açıklan tesislerin listesi! Bakan Kasapoğlu deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaştı
AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan ait tesisleri paylaştı.

Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle:

HATAY

Merkez Spor Salonu

TOKİ Spor Salonu

Merkez Cimnastik Spor Salonu

Kırıkhan Gençlik Merkezi

Reyhanlı Gençlik Merkezi

İskenderun Gençlik Merkezi

Altınözü Gençlik Merkezi

Bayat Spor Salonu

İskenderun Spor Salonu

Dörtyol Spor Salonu

Kırıkhan Spor Salonu

Reyhanlı Spor Salonu

Altınözü Spor Salonu

GAZİANTEP

Şehit Kamil:

Olimpik Yüzme Havuzu

Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Şahinbey:

Şahinbey Spor Salonu

Kalyoncu Spor Salonu

Seyri Antep Gençlik Kampı

Islahiye:

Islahiye Gençlik Merkezi

Oğuzeli:

Oğuzeli Spor Salonu

Nizip:

Nizip Gençlik Merkezi

Nizip Stadı

Nizip Spor Salonu

Yavuzeli:

Yavuzeli Spor Salonu

Araban:

Araban Spor Salonu

Araban Gençlik Merkezi

ŞANLIURFA

Haliliye:

11 Nisan Kapalı Spor Salonu

İpekyol Gençlik Merkezi

Ahmet Yesevi Salonu

11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Bahçelievler Gençlik Merkezi

Harran Yurdu A Blok

Harran Yurdu B Blok

Şanlıurfa Yurdu

Birecik:

Birecik Spor Salonu

Karaköprü:

Karaköprü Gençlik Merkezi

Karaköprü Kapalı Spor Salonu

Eyyübiye:

Yenice Kapalı Spor Salonu

Akçakale:

Akçakale Spor Salonu

Akçakale Gençlik Merkezi

Harran:

Harran Spor Salonu

Ceylanpınar:

Ceylanpınar Spor Salonu

Ceylanpınar Gençlik Merkezi

Viranşehir:

Viranşehir Gençlik Merkezi

Siverek:

Siverek Spor Salonu

Siverek Gençlik Merkezi

Halfeti:

Halfeti Spor Salonu

Hilvan:

Hilvan Spor Salonu

Hilvan Gençlik Merkezi

Suruç:

Suruç Spor Salonu

Suruç Gençlik Merkezi

Bozova:

Bozova Gençlik Merkezi

KİLİS

Kilis Gençlik Merkezi

Yüzme Havuzu

Çok Amaçlı Salon

Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu

Bilali Habeşi Erkek Yurdu

Söğütlüdere Semt Sahası

7 Aralık Semt Sahası

ADANA

Sarıçam:

Kat'ül Amare Yurdu

Yeni Adana Stadyumu

Asım Savaş Spor Salonu

Çukurova Yurdu

Toroslar Yurdu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki depremlerin ardından Adana'nın Pozantı il&ccedil;esinde kamu binalarında depremzedeler ağırlanıyor.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın Pozantı ilçesinde kamu binalarında depremzedeler ağırlanıyor.

Yüreğir:

Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

Serinevler Spor Salonu

Yüreğir Gençlik Merkezi

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

TOHM Binası

Seyhan:

Nihat Geven Spor Salonu

Menderes Spor Salonu

Atatürk Yüzme Havuzu

Çukurova:

Adana Gençlik Merkezi

Çukurova Atletizm Pisti

Ceyhan:

Ceyhan Spor Salonu

Kozan:

Kozan Yurdu

DİYARBAKIR

Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü

Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü

Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Köşkler Spor Kompleksi

Bağlar Gençlik Merkezi

Çınar Spor Salonu

Genç Ofis

MALATYA

Yeşilyurt:

Merkez Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Beydağı Gençlik Merkezi

Battalgazi:

Fırat Gençlik Merkezi

Cimnastik Salonu

Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi

Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

OSMANİYE

Osmaniye Kız Yurdu

Kayıboyu Kız Yurdu

Karacaoğlan Erkek Yurdu

Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü

Osmaniye Gençlik Merkezi

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu

Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu

Osmaniye Olimpik Havuz

Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina

Kadirli Spor Salonu

Kadirli Gençlik Merkezi

Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

Bahçe Spor Salonu

OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı

Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

ADIYAMAN

Yenimahalle Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Besni İlçe Spor Salonu

Kahta İlçe Stadı

Atatürk Spor Salonu

Gazi Spor Salonu

Sincik Spor Salonu

KAHRAMANMARAŞ

Merkez Spor Salonu

Batıpark Spor Salonu

12 Şubat Stadı

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