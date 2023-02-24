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Deprem bölgesinde 73.972 köy evi inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi inşa edileceğini açıkladı

Deprem bölgesinde 73.972 köy evi inşa edilecek
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesini ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacaklarını açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı görseldeki verilere göre söz konusu köy evlerinin 17 bin 990 adedi Malatya, 15 bin 59 adedi Hatay, 13 bin 16 adedi Kahramanmaraş, 9 bin 896 adedi Adıyaman, 9 bin 536 adedi Gaziantep, 2 bin 927 adedi Diyarbakır, 2 bin 81 adedi Şanlıurfa, 1.378 adedi Osmaniye, 1.002 adedi Kilis ve 701 adedi Adana'da inşa edilecek.

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