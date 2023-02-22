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Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı
HABERTURK.COM

Olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alından tedbirlere dair cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yaşanan deprem felaketi sonrası 8 Şubat tarihinde ilan edilen OHAL kapsamındaki illerde işyerlerinin yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işverenlerin kısa çalışma ödeme başvurularında uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. Kısa çalışma ödeneği verilecek.

Bunun yanında deprem bölgesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebepler, işyerinin kapanması, iş sözleşmesinin sona ermesi gibi haller dışında işten çıkarma yasaklandı. Bu kararı ihlal eden işverenler işten çıkarılan her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında ceza ödeyecek. Benzer bir karar pandemi döneminde Türkiye geneli için alınmıştı.

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