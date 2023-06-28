Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar: Deprem bölgesindeki yaraları sarmak birinci önceliğimiz

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Kurtulmuş ziyareti sırasında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Burada çok sayıda vatandaşımızla hasbihal etme fırsatı bulduk. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte defaatle buraya geldik. Şimdi vatandaşlarımızın kalıcı konutlara ulaşması için büyük bir seferberlik içindeyiz. Ümit ederiz ki ekim ayından itibaren kalıcı konutları teslim etmeye başlayacağız. Kentte yıkılan fabrikalar da yüzde 50'ler civarında tekrar faaliyete geçti. Geri dönüşler de başladı. İnsanların bağ ve bahçeleri var tabi. Tabi güzel şeyler de oluyor. Burada LGS'de 9 kardeşimiz Türkiye şampiyonu oldu. Diğer yandan deprem bölgesiyle tabi ki gönül bağımız var. Buradaki yaraların sarılması Meclis'imizin de önceliğidir."

"ŞİMDİ ÇOK ANLAMLI BİR DÖNEME GİRDİK"

"Bayramlar bizim dini bayramlarımız. Siyasetin de günlük hayattaki gerilimlerin de üstünde bize dostluğu ve kardeşliği bir kez daha öğretiyor. Farklı siyasi görüşleri olanlar birbirlerine düşman değil rakiptirler. Bayramlarda da bunu görüyoruz. Şimdi çok anlamlı bir döneme girdik. 2023'teyiz. Her alanda kendi eksenini takip eden sözü güçlü ve tesirli olan bir Türkiye için çalışacağız."