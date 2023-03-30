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Deprem enkazından 752 yıllık tarih çıkacak

Hatay’da depremin yaralarını sarmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sembol eserlerinden olan ve depremde tamamen yıkılan 752 yıllık Ulu Cami’nin ayağa kaldırılması için devreye girdi

Deprem enkazından 752 yıllık tarih çıkacak
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İHA

Asrın felaketinden en ağır yarayı alan Hatay’da sadece binalar değil, asırlık camiler, kaleler, hanlar, kiliseler ve birçok tarihi eser de ya tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü.

İHA'nın haberine göre Hatay'da 1271-1272 yıllarında yapıldığı tahmin edilen tarihi Ulu Cami de depremlerde tamamen yıkıldı.

BU ÖZELLİĞİYLE TEKTİ

Memlükler döneminde inşa edilen, medrese, yazlık cami, şadırvan, iki türbe, çeşme, imaret ve dükkanlar gibi farklı dönemlerde inşa edilmiş yapılardan meydana gelen bir külliye niteliğindeki Ulu Cami, harimde iki mihrabı bulunması açısından tek eser olma özelliğine de sahipti.

Osmanlı’nın 4’üncü Sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi’nin adağı olarak 1396-1400 yılları arasında yaptırılan ve İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulu Cami’ye sahip olan Bursa, Hatay’daki Ulu Cami’nin ihyası için devreye girdi.

Hatay’da geçici yaşam alanlarının oluşturulması, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve yardımların dağıtımı noktasında önemli bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Ulu Cami’nin yeniden inşasını üstlendi.

"KÜLTÜREL DOKUYU KORUYORUZ"

Hayatın bir an önce normale dönmesi için mesaisinin önemli bir bölümünü Hatay’da geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enkaz yığınına dönen Ulu Cami’nin moloz yığınları arasında tarihi yapının ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarının müjdesini verdi.

İKİ BÜYÜK DEPREM SONRASI YERLE BİR OLDU

Yüzyıllardır nice zorluğa rağmen günümüze ulaşan bu önemli külliyenin iki büyük deprem sonrası yerle bir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Hatay’da şehrin kültürel dokusunu korumak için de Bursa olarak her türlü desteğin içinde olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede tarihi Ulu Cami’nin yeniden inşasını belediye olarak biz üstlendik.

Tarihi Ulu Cami, birçok medeniyet ve topluluğa da ev sahipliği yapmıştı. İnşasından sonra birkaç kere onarım gördü. Külliyenin son onarımları 1986 ve 2002 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Son inşasını da Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleneceğiz.

Bursa’mızda da tarihi Ulu Cami var. Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen bu muazzam cami, Bursa’nın sembollerinden biri. Her şehir bir ulu mabedin etrafında halka halka şekillenir. Bursa gibi, Antakya da Ulu Cami’nin etrafında manevi iklimini bulmuştu. Antakya’nın bu maneviyattan uzak kalmaması için Bursa olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hatay’ın kimliğini ve özellikle de manevi yapısını korumak için tarihi Ulu Cami’nin yeniden inşasını kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

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