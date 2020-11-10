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HaberlerSigortaKonutDeprem hatırlattı sigortaya sarıldık
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Türkiye genelinde deprem sigortası yüzde 37 arttı

İzmir depreminin ardından poliçe üretimine devam eden DASK, Zorunlu Deprem sigortası poliçesi üretimindeki günlük artışları açıkladı. Zorunlu Deprem Sigortası günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi’nde yüzde 118, İzmir’de yüzde 169, Türkiye genelinde yüzde 37 arttı. DASK, İzmir dahil depremden etkilenen toplam 14 ilden 9 Kasım itibarıyla yaklaşık 15 bin hasar ihbarı aldı, sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptı. İzmir’deki ikinci DASK İletişim Merkezi de Sakarya Caddesi’nde hizmete girdi. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, “Hedefimiz, depremden sonra sahada sigortalılarımızın yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmak. Bunun için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Deprem hatırlattı sigortaya sarıldık

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK),30 Ekim İzmir Seferihisar merkezli depreminin ardından Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranların sayısının arttığını açıkladı. Depremden sonra günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi’nde yüzde 118 ve İzmir’de yüzde 169 arttı. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti. Vatandaşların depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini hatırlayarak sigorta yaptırmaya başladığını belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut şunları söyledi: “DASK olarak önceki deneyimlerimizden de biliyoruz ki deprem geçirmiş illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde de depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’na ilgide çok ciddi bir artış oldu. Önceki depremlerde de görüldüğü gibi, vatandaşlarımız evlerini güvence altına almanın önemini hatırladılar ve sigortaya yöneldiler. Biz de depremden sonra poliçe üretimlerimizi durdurmadık ve poliçe üretiminde İzmir genelinde ise yüzde 169’luk bir artış yaşadık. Depremin ardından İzmir’deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 bin 55’ten 660 bin 954’e yükseldi.” Poliçe üretiminin depremden sonra da aralıksız devam ettiğini belirten Turgut, evi depremde hasar görenlerin sigorta yaptırmaması gerektiğini de hatırlattı.

DASK, 15 MİLYON LİRA HASAR ÖDEDİ

Depremin ardından çok kısa sürede ödemelere başladıklarını hatırlatan Turgut, “DASK olarak hedefimiz, depremden sonra sahada sigortalılarımızın yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmak. Hasar ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyoruz. 9 Kasım itibarıyla depremden etkilenen 14 ilden aldığımız toplam hasar ihbarı yaklaşık 15 bine ulaştı. Sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptık” dedi. DASK, ikinci DASK İletişim Merkezi’ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Sakarya Caddesi üzerindeki İyilik Noktası’nda kurdu. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olan ve evleri depremden hasar gören vatandaşlar, bu merkezden hasar ihbarını nasıl yapacakları ile ilgili bilgi alıp hasar dosyalarını takip edebilecekler. Turgut, “Sigortalılarımızın herhangi bir soruları olduğunda bize kolaylıkla ulaşmalarını istiyoruz. Bunun için Çağrı Merkezimizin yanı sıra iki de İletişim Merkezi ile yanlarındayız. Hasar ihbarını nasıl yapacaklarını, ihbar sonrası sürecin nasıl işlediğini bu merkezlerimizden de öğrenebilirler” dedi. Depremin hemen ardından kurulan ilk DASK İletişim Merkezi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nde bulunuyor.

İZMİR'DE SİGORTALILIK ORANI TAVAN YAPTI

30 Ekim

Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı

9 Kasım

Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı

9 Kasım

Zorunlu Deprem Sigortası sigortalılık oranı

EGE BÖLGESİ

1.415.444

1.452.656

%56

İZMİR

635.055

660.954

%59

DENİZLİ

123.722

124.783

%50

UŞAK

35.755

35.914

%43

AFYONKARAHİSAR

61.076

61.663

%36

AYDIN

167.613

173.846

%61

MUĞLA

178.958

180.388

%75

MANİSA

153.305

154.772

%50

KÜTAHYA

59.960

60.336

%39

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