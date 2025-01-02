‘Deprem’ konulu Uluslararası Karikatür yarışmasını ortaokul öğrencisi Fatmanur Atıcı kazandı

Sinop’ta bulunan Boyabat Gençlik Merkezi ve Boyabat Akademi Spor Kulübü Uluslararası Karikatür Yarışması düzenledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, yarışma “18 yaş üstü yetişkinlere ve 18 yaş altı bütün dünya gençlerine açıktır” denilerek son katılım 20 Kasım 2024 günü verildi. Düzenlenecek yarışmanın konusu ise “Deprem” temalı olduğu açıklandı.