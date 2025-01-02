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        Haberler Gündem ‘Deprem’ konulu Uluslararası Karikatür yarışmasını ortaokul öğrencisi Fatmanur Atıcı kazandı

        ‘Deprem’ konulu Uluslararası Karikatür yarışmasını ortaokul öğrencisi Fatmanur Atıcı kazandı

        Sinop'ta Boyabat Akademi Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 'Deprem" konulu temalı "Uluslararası Karikatür Yarışması"nı 2023 yılında depremi yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu Fatmanur Atıcı, kazandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi olan Atıcı, çizdiği karikatür 698 eserin arasında birinci oldu

        Giriş: 02.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:56
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        'Deprem' temalı yarışmada dünya birincisi
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        Sinop’ta bulunan Boyabat Gençlik Merkezi ve Boyabat Akademi Spor Kulübü Uluslararası Karikatür Yarışması düzenledi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, yarışma “18 yaş üstü yetişkinlere ve 18 yaş altı bütün dünya gençlerine açıktır” denilerek son katılım 20 Kasım 2024 günü verildi. Düzenlenecek yarışmanın konusu ise “Deprem” temalı olduğu açıklandı.

        ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ DÜNYA BİRİNCİSİ

        Düzenlenen bu yarışma yoğun ilgi gördü. Yapılan başvuruların ardından, dün gece sonuçlar açıklandı. ‘Deprem’ konulu Uluslararası Karikatür yarışmasını 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Fatmanur Atıcı kazandı. Atıcı, 698 eserin içinde en iyi ‘Deprem’ karikatürünü çizerek yarışmada ‘Dünya birincisi’ oldu.

        DEPREMİ YAŞAYAYAN ÇOCUKLARDAN BİRİYDİ

        Viranşehir Anıt Şehit Atiye Türk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Fatmanur Atıcı, resim öğretmeni Nurdan Aydoğan’ın desteğiyle yarışmaya hazırlandı. Atıcı’nın yarattığı eser, sanatın gücünü kullanarak depremin etkilerine ve toplumsal duyarlılığa dikkat çekerken, jüriden tam not aldı. Dünya birincisi olan Atıcı, 6 Şubat 2023 günü yaşanan ve 11 ili etkileyen o acı günde depreme yakalanan çocuklardan biriydi.

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        #Fatmanur Atıcı
        #Boyabat
        #haberler
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