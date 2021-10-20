Dün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 20 EKİM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kaş, Antalya'da 20/10/2021 - 07:59:51'de meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 EKİM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.10.20 09:38:16 37.8332 29.6243 13.9 -.- 1.3 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2021.10.20 09:21:04 37.8285 29.6130 3.2 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2021.10.20 09:10:35 35.1625 25.2290 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.20 09:02:20 35.1983 25.3188 6.5 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.20 07:59:51 36.0563 29.6008 9.4 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2021.10.20 07:52:17 35.7657 29.7490 11.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel 2021.10.20 06:59:54 37.8610 26.8392 3.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.10.20 06:47:41 37.7900 29.6300 5.0 -.- 1.1 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2021.10.20 06:33:27 37.8675 27.5897 6.8 -.- 1.7 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.10.20 05:44:04 35.1483 25.3287 5.3 -.- 4.2 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.20 05:40:03 37.8157 29.6485 2.7 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2021.10.20 05:34:35 37.2683 32.3997 5.0 -.- 2.0 -.- TAHTALI-CUMRA (KONYA) İlksel 2021.10.20 05:28:14 38.6100 31.4375 5.3 -.- 1.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.10.20 04:56:06 40.3890 26.9637 7.3 -.- 1.7 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2021.10.20 04:31:15 35.0527 25.2842 4.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.20 04:29:35 35.0582 25.3030 7.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.20 04:25:38 37.8233 29.6763 12.1 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2021.10.20 04:06:56 37.1677 36.1998 5.1 -.- 1.6 -.- KAZMACA-(OSMANIYE) İlksel 2021.10.20 03:18:57 35.9075 29.7023 11.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.20 02:58:04 39.7535 41.8640 7.7 -.- 1.7 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.10.20 02:41:23 35.7783 29.7785 8.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.20 02:28:31 35.7502 29.7352 5.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.20 02:17:54 35.8010 29.7338 13.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.20 01:08:50 35.7642 29.7388 7.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.20 00:47:09 35.0772 25.2740 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.20 00:33:07 38.2647 28.2167 12.5 -.- 1.0 -.- PINARBASI-KIRAZ (IZMIR) İlksel
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