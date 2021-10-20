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Deprem mi oldu? 20 Ekim nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi 20 Ekim 2021

Akdeniz'de dün sabah yaşanan 6.0 büyüklüğündeki depremin etkileri hala sürüyor. Kaş ilçesinin 155 km açığında meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Bugün (20 Ekim) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Deprem mi oldu? 20 Ekim nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi 20 Ekim 2021

Dün sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 20 EKİM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kaş, Antalya'da 20/10/2021 - 07:59:51'de meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.10.20 09:38:16  37.8332   29.6243       13.9      -.-  1.3  -.-   BOZKURT (DENIZLI)                                 İlksel
2021.10.20 09:21:04  37.8285   29.6130        3.2      -.-  1.5  -.-   BOZKURT (DENIZLI)                                 İlksel
2021.10.20 09:10:35  35.1625   25.2290        5.4      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.20 09:02:20  35.1983   25.3188        6.5      -.-  3.3  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.20 07:59:51  36.0563   29.6008        9.4      -.-  1.9  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2021.10.20 07:52:17  35.7657   29.7490       11.0      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.20 06:59:54  37.8610   26.8392        3.5      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.10.20 06:47:41  37.7900   29.6300        5.0      -.-  1.1  -.-   SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)                          İlksel
2021.10.20 06:33:27  37.8675   27.5897        6.8      -.-  1.7  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2021.10.20 05:44:04  35.1483   25.3287        5.3      -.-  4.2  4.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.20 05:40:03  37.8157   29.6485        2.7      -.-  2.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2021.10.20 05:34:35  37.2683   32.3997        5.0      -.-  2.0  -.-   TAHTALI-CUMRA (KONYA)                             İlksel
2021.10.20 05:28:14  38.6100   31.4375        5.3      -.-  1.4  -.-   UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2021.10.20 04:56:06  40.3890   26.9637        7.3      -.-  1.7  -.-   GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE)                        İlksel
2021.10.20 04:31:15  35.0527   25.2842        4.6      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.20 04:29:35  35.0582   25.3030        7.7      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.20 04:25:38  37.8233   29.6763       12.1      -.-  1.2  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2021.10.20 04:06:56  37.1677   36.1998        5.1      -.-  1.6  -.-   KAZMACA-(OSMANIYE)                                İlksel
2021.10.20 03:18:57  35.9075   29.7023       11.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.20 02:58:04  39.7535   41.8640        7.7      -.-  1.7  -.-   CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2021.10.20 02:41:23  35.7783   29.7785        8.3      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.20 02:28:31  35.7502   29.7352        5.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.20 02:17:54  35.8010   29.7338       13.7      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.20 01:08:50  35.7642   29.7388        7.7      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.20 00:47:09  35.0772   25.2740        7.9      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.20 00:33:07  38.2647   28.2167       12.5      -.-  1.0  -.-   PINARBASI-KIRAZ (IZMIR)                           İlksel

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