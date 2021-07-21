Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Temmuz Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 20 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Ege Denizi açıklarında 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.21 10:11:44 36.4178 27.2392 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.21 09:45:04 36.8885 27.5770 21.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.21 09:12:30 39.6498 35.4885 7.0 -.- 1.8 -.- ALTINSU-SARAYKENT (YOZGAT) İlksel

2021.07.21 08:42:55 36.9568 27.0982 5.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.21 08:36:42 37.9473 27.1150 17.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.21 07:50:32 40.1430 27.2898 9.5 -.- 1.8 -.- ISIKELI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.07.21 07:24:38 36.2692 27.0927 13.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.21 06:31:26 37.8490 27.1540 11.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.21 05:47:05 39.5617 26.7920 9.8 -.- 1.6 -.- AVCILAR-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel

2021.07.21 04:23:12 39.1583 28.3487 8.4 -.- 2.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.07.21 03:12:34 36.8247 38.0557 8.8 -.- 2.1 -.- ZIYARET-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel

2021.07.21 01:47:21 36.3803 27.1425 2.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel