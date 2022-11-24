AKDENİZ 4.1 İLE SALLANDI (24 KASIM 2022)



Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri paylaştılar. İki kurumun aktardığı verilere göre bugün şiddeti 3'ü aşan ilk deprem Akdeniz'de meydana geldi. Saat 03.33'te yaşanan depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Düzce'de ise saat 04.02'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.



Ankara, İzmir, Muğla ve Sakarya ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bölgeler oldular.