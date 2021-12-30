Son dakika: Deprem mi oldu? 30 Aralık 2021 nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli son dakika deprem duyuruları

30 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı düzenli olarak deprem bilgilerini paylaşıyor. İşte 30 Aralık Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haberleri

AFAD SON DEPREMLER - 30 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Erzurum - Köprüköy'de 30/12/2021 - 09:59:03'te meydana gelen 1.5 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 30 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.30 09:37:41 39.1813 25.8338 16.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.30 08:52:18 36.8912 27.6297 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.30 07:56:17 36.3882 27.0545 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.30 07:54:33 37.4855 35.3780 13.5 -.- 1.1 -.- CERITLER-ALADAG (ADANA) İlksel

2021.12.30 07:19:34 37.9488 28.7708 22.5 -.- 1.4 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2021.12.30 07:15:39 37.1050 28.3938 9.9 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.30 07:04:52 37.0695 28.3438 9.9 -.- 1.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.30 06:31:01 36.1712 28.9233 13.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.30 06:29:00 36.9327 29.3715 4.4 -.- 1.9 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2021.12.30 02:43:33 40.7940 27.4608 8.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel

2021.12.30 02:19:57 39.9968 40.0793 18.9 -.- 1.9 -.- YENIKOY-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

2021.12.30 02:06:37 35.0850 25.2088 14.0 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.30 01:57:05 38.9825 26.5377 17.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.30 01:09:35 38.9505 26.1208 13.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.30 00:45:48 37.0687 28.3890 12.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel