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        Haberler Gündem Deprem mi oldu? 4 Mart 2024 son dakika deprem verileri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bugün

        Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 4 Mart 2024 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

        Deprem ülkesi olarak anılan Türkiye'de son dakika deprem verileri sık sık araştırılıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyorlar. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, gün içinde gmeydana gelen depremlerin merkez üssü ve büyüklüğünü anbean kamuoyu ile paylaşıyor. İşte 4 Mart 2024 bugün Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 08:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 08:02
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        Türkiye'nin her bölgesinde yaşanan sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırmaları arttı. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar için ülke genelinde meydana gelen son dakika depremleri haberimizde derledik. İşte, 4 Mart Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 04:26'da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 km olarak ölçüldü.

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        ANTALYA PEŞ PEŞE DEPREMLER İLE SALLANDI

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 01:51'de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede ilk depremin hemen ardından saat 01:56'da 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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